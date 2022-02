Robert Pattinson: “Nessun ruolo è paragonabile a Batman” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Se Robert Pattinson arriva a Verissimo le prime domande sono tutte per l’attesissimo The Batman in uscita il 3 marzo nelle sale. L’entusiasmo dell’attore è alle stelle e sabato 26 febbraio lo racconta a tutti e a Silvia Toffanin a cui va il merito del colpaccio. Batman per Robert Pattinson è l’eroe che da bambini si può solo sognare, magari indossando il suo costume, poi è diventato realtà ed è molto fiero del risultato finale. Un po’ di quel bambino è rimasto in lui perché confessa che quando si guardava allo specchio nel ruolo del suo supereroe preferito doveva darsi un pizzicotto, credeva di sognare, provava una sensazione così forte che sembrava irreale. Per Robert Pattinson interpretare Batman è l’esperienza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022) Searriva a Verissimo le prime domande sono tutte per l’attesissimo Thein uscita il 3 marzo nelle sale. L’entusiasmo dell’attore è alle stelle e sabato 26 febbraio lo racconta a tutti e a Silvia Toffanin a cui va il merito del colpaccio.perè l’eroe che da bambini si può solo sognare, magari indossando il suo costume, poi è diventato realtà ed è molto fiero del risultato finale. Un po’ di quel bambino è rimasto in lui perché confessa che quando si guardava allo specchio neldel suo supereroe preferito doveva darsi un pizzicotto, credeva di sognare, provava una sensazione così forte che sembrava irreale. Perinterpretareè l’esperienza ...

