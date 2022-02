PSG, Pochettino: «Finale Champions a Parigi una motivazione in più» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha commentato la decisione dell’UEFA di spostare la Finale di Champions a Parigi In conferenza stampa, il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha commentato lo spostamento della Finale di Champions League a Parigi. PAROLE – «Per noi sarà una motivazione in più. Abbiamo già centrato questo obiettivo ed è stato straordinario, ma ora c’è ancora tanto da lavorare per tornare di nuovo in Finale. I nostri tifosi sarebbero felici di vederci all’ultimo atto, poi a Parigi o altrove importa poco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mauricio, allenatore del PSG, ha commentato la decisione dell’UEFA di spostare ladiIn conferenza stampa, il tecnico del PSG Mauricioha commentato lo spostamento delladiLeague a. PAROLE – «Per noi sarà unain più. Abbiamo già centrato questo obiettivo ed è stato straordinario, ma ora c’è ancora tanto da lavorare per tornare di nuovo in. I nostri tifosi sarebbero felici di vederci all’ultimo atto, poi ao altrove importa poco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

