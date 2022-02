Polizia smantella serra casalinga Conestà Mosap | «Plauso ai colleghi | coltivazione droga in casa sempre più diffusa»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) «Giungano le congratulazioni delaidel Commissariato di Genzano che hanno condotto una importante operazione anti, sequestrando ben 15 kg di marijuana e non 4, come erroneamente riportato, coltivata in un’abitazione». Lo dichiara Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di). «Quello delle serre in– spiega il sindacalista – è una tattica piuttostoche serve a eludere i controlli di. Sonopiù i cittadini o i condomini che spesso notano strani movimenti nei palazzi, denunciando le attività illecite». L'articolo proviene da Forze Armate News.

