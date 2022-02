Pioli furioso in diretta tv | attacco al VAR | “Errore grave | cosi non si può”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tante polemiche dopo il match di Serie A tra Milan e Udinese. Importanti dichiarazioni di Stefanosu una decisione arbitrale. L’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A tra Milan e Udinese è finito a sorpresa in parità. Nella ripresa i friulani hanno pareggiato la rete degli uomini didi Leao con una rete Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

napolipiucom : Pioli furioso: 'Milan penalizzato. Ora basta' #MilanUdinese #poli #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli furioso

Il primo a non averci capito nulla è, ed è grave primo perché al timone c'è lui e secondo ... Doveva essere, era solo basito. Che qualcuno stecchi ci sta, ma che lo faccia l'intera squadra ...Ma nel secondo tempoha insistito posizionando Florenzi come nella prima metà di gara e ... trame fantasy tra gli attaccanti, Messias concludeva ad effetto e sfiorava il palo, Leao erain ...Il Milan pareggia con l’Udinese. A fine partita scatta la rabbia di Pioli: “Udogie tocca col braccio“. L’allenatore dei rossoneri teme una rimonta dell’Inter e del Napoli che già hanno sprecato la sco ...Il tecnico rossonero non riesce a contenere la sua rabbia dopo quanto successo durante la partita contro l'Udinese.