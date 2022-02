Oggi 25 febbraio, San Cesario: da medico di corte a convertito a Cristo (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ uno dei pochi Santi Medici della Chiesa, vissuto al servizio di numerosi imperatori romani. Originario di una famiglia cristiana, quando era alla corte di Giuliano l’Apostata, lo stesso imperatore cerca di “ricondurlo” al paganesimo, ma senza successo. Una crisi spirituale profonda lo porta a chiedere il Battesimo nell’ultimo tratto della sua vita, dato che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ uno dei pochi Santi Medici della Chiesa, vissuto al servizio di numerosi imperatori romani. Originario di una famiglia cristiana, quando era alladi Giuliano l’Apostata, lo stesso imperatore cerca di “ricondurlo” al paganesimo, ma senza successo. Una crisi spirituale profonda lo porta a chiedere il Battesimo nell’ultimo tratto della sua vita, dato che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di #Difesa al palazzo del #Quirinale per oggi 24 febbraio alle ore 16.30 - CarloVerdelli : 24 febbraio 2022 come l’11 settembre 2001. Putin che invade l’Ucraina è come Bin Laden che abbatte le Torri Gemelle… - RadioItalia : Laura Pausini: “23 Febbraio. Io ho iniziato la mia avventura oggi di 29 anni fa” Una piccola Pau, sul palco dell’Ar… - Marilenapas : RT @fanpage: Missili su Kiev nella notte. 'L'ultima volta che la nostra Capitale ha vissuto qualcosa del genere è stato durante l'attacco n… - RoccoGargano8 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di #Difesa al palazzo del #Quirinale per oggi 24 febbraio alle o… -