Missili su Kiev | continua l’avanzata russa sull’Ucraina

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Poco prima delle 7 di venerdì 25 febbraio – le 6 in Italia – sono suonate le sirene degli allarmi antiaereo ae a Leopoli, nell’ovest del Paese. La capitale ucraina prima dell’alba è stata colpita da un attacco “concruise o balistici”, ha detto il consigliere del ministero dell’Interno Anton Gerashchenko, mentre la Cnn ha parlato di due forti esplosioni nel centro die di una terza a distanza. Poche ore prima due palazzi popolari sono stati distrutti dalle fiamme nel settore sud-est di, la capitale ucraina. Secondo le ricostruzioni disponibili, l’incendio sarebbe divampato dopo che un aereo, verosimilmente russo, è stato intercettato in volo dalla contraerea. Stando al quotidiano Kyiv Independent, almeno tre persone sono rimaste ferite in modo grave. I soccorritori hanno riferito di un rischio ...