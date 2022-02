L’immagine e la parola 2022: uno sguardo al futuro e ai confini dell’audiovisivo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Locarno Film Festival 2022, con l'immagine e la parola, dedica uno sguardo al futuro ed all'avvenire dell'audiovisivo con il coinvolgimento delle giovani generazioni. L'immagine e la parola 2022, arrivata alla sua nona edizione, si prepara a guardare avanti, verso il futuro ed oltre i confini dell'audiovisivo, riscoprendosi evento completamente dal vivo in cui il pubblico potrà tornare a essere protagonista nella casa ticinese della settima arte, il PalaCinema di Locarno. Il Locarno Film Festival intende dedicare il mese di Marzo al futuro, e dunque il consueto appuntamento sarà arricchito da nuove iniziative legate alla riflessione sull'avvenire dell'audiovisivo e il coinvolgimento delle giovani generazioni. Sabato 12 marzo alle ore ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Locarno Film Festival, con l'immagine e la, dedica unoaled all'avvenire dell'audiovisivo con il coinvolgimento delle giovani generazioni. L'immagine e la, arrivata alla sua nona edizione, si prepara a guardare avanti, verso iled oltre idell'audiovisivo, riscoprendosi evento completamente dal vivo in cui il pubblico potrà tornare a essere protagonista nella casa ticinese della settima arte, il PalaCinema di Locarno. Il Locarno Film Festival intende dedicare il mese di Marzo al, e dunque il consueto appuntamento sarà arricchito da nuove iniziative legate alla riflessione sull'avvenire dell'audiovisivo e il coinvolgimento delle giovani generazioni. Sabato 12 marzo alle ore ...

