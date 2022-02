Le parole di Stacey Solomon sul sentirsi insicure nel mostrarsi in costume

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 25 febbraio 2022) È diventata mamma del suo quarto figlio soltanto da pochi mesi, eha deciso di affrontare le sue paure e le suezze mostrandosi in bikini in una foto pubblicata su Instagram. La cantante ha infatti voluto parlare con i suoi cinque milioni di follower dell’importanza di amare il proprio corpo, ma anche di come abbia esitato, in un primo momento, nel rendere pubblico uno scatto come quello. L’occasione è arrivata quando la cantante ha portato la piccola Rose alla sua prima lezione di nuoto: un’esperienza cheha condiviso sui social, raccontando di come la bambina (di appena quattro mesi) si sia divertita: “La prima nuotata di Rose. Lo ha amato così tanto. Anche se ci sono stati momento in cui sembrava decisamente che non fosse molto delice di stare in acqua, visto il modo in cui schizzava. ...