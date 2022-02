“La mobilitazione per Patrick Zaki è stata eccezionale. Si dovrebbe parlare più di diritti umani” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gianluca Costantini e Laura Cappon, autori del graphic novel Patrick Zaki. Una storia egiziana ‘L’immaginazione non è uno Stato: è l’esistenza umana stessa’ scriveva William Blake. L’immaginazione che diventa realtà, capace di dare un senso alle cose, anche a quelle più brutte come la privazione della libertà in un carcere: Gianluca Costantini (conosciuto meglio sui social come @channeldraw) sa bene cosa vuol dire perché nei suoi fumetti racconta proprio di questo. Ravennate, classe 1971, Costantini insegna Arte del Fumetto all’Accademia di Belle Arti di Bologna e ha fatto dei diritti umani, da quasi venti anni, il soggetto principale della sua matita, attribuendogli sembianze, sofferenze e richieste reali. Nel nostro Paese è conosciuto dal grande pubblico per aver rappresentato Patrick ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gianluca Costantini e Laura Cappon, autori del graphic novel. Una storia egiziana ‘L’immaginazione non è uno Stato: è l’esistenza umana stessa’ scriveva William Blake. L’immaginazione che diventa realtà, capace di dare un senso alle cose, anche a quelle più brutte come la privazione della libertà in un carcere: Gianluca Costantini (conosciuto meglio sui social come @channeldraw) sa bene cosa vuol dire perché nei suoi fumetti racconta proprio di questo. Ravennate, classe 1971, Costantini insegna Arte del Fumetto all’Accademia di Belle Arti di Bologna e ha fatto dei, da quasi venti anni, il soggetto principale della sua matita, attribuendogli sembianze, sofferenze e richieste reali. Nel nostro Paese è conosciuto dal grande pubblico per aver rappresentato...

