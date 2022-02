Ilir Shaqiri: l’ex ballerino di “Amici” dà i voti ai professionisti (Di venerdì 25 febbraio 2022) ballerino professionista di “Amici” dal 2001 al 2006, Ilir Shaqiri “promuove” Giulia Stabile ed Elena d’Amario, difendendo Alessandra Celentano Ospite della prima puntata del nostro nuovo talk show dedicato al mondo della tv, Ilir Shaqiri, ex ballerino professionista di Amici, ha avuto parole al miele per la conduttrice Maria De Filippi, alla cui corte ha lavorato dal 2001 al 2006: “La sua intelligenza, la pazienza e la visione la rendono realmente la regina della tv italiana. Non c’è conduttrice, autrice, produttrice televisiva italiana che possa dire di avere un successo praticamente inalterato negli anni con gli stessi programmi”. Fresco vincitore della versione albanese del “Grande Fratello Vip”, Ilir ci ha confessato di non ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022)professionista di “” dal 2001 al 2006,“promuove” Giulia Stabile ed Elena d’Amario, difendendo Alessandra Celentano Ospite della prima puntata del nostro nuovo talk show dedicato al mondo della tv,, exprofessionista di, ha avuto parole al miele per la conduttrice Maria De Filippi, alla cui corte ha lavorato dal 2001 al 2006: “La sua intelligenza, la pazienza e la visione la rendono realmente la regina della tv italiana. Non c’è conduttrice, autrice, produttrice televisiva italiana che possa dire di avere un successo praticamente inalterato negli anni con gli stessi programmi”. Fresco vincitore della versione albanese del “Grande Fratello Vip”,ci ha confessato di non ...

