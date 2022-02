Guerra Ucraina-Russia, duello nei cieli: aereo abbattuto - Video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un Mig dell'aviazione Ucraina abbatte un Su-35 russo. Il Video pubblicato dal ministero della Difesa ucraino documenta il duello nei cieli, mentre l'Ucraina cerca di respingere l'attacco della Russia nella Guerra iniziata dopo l'invasione ordinata da Vladimir Putin. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un Mig dell'aviazioneabbatte un Su-35 russo. Ilpubblicato dal ministero della Difesa ucraino documenta ilnei, mentre l'cerca di respingere l'attacco dellanellainiziata dopo l'invasione ordinata da Vladimir Putin.

