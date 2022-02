Guerra in Ucraina, la Russia esclusa dall’Eurovision 2022 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – La Russia esclusa dall’Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. La decisione, legata all’invasione dell’Ucraina e alla Guerra provocata dall’attacco delle forze russe, è stata annunciata dall’European Broadcasting Union (EBU). L’esecutivo dell’EBU si è mosso dopo aver ricevuto una raccomandazione del Reference Group, a cui fa riferimento la manifestazione canora continentale. La presenza della Russia è considerata potenzialmente dannosa per l’evento. Solo ieri l’Ebu, rispondendo alla richiesta della tv di Stato dell’Ucraina di squalificare la Russia dalla competizione, avevano evidenziato come l’Eurovision sia un “evento culturale non politico”, facendo presente che stanno pianificando di dare il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – LaSong Contestin programma a Torino dal 10 al 14 maggio. La decisione, legata all’invasione dell’e allaprovocata dall’attacco delle forze russe, è stata annunciata dall’European Broadcasting Union (EBU). L’esecutivo dell’EBU si è mosso dopo aver ricevuto una raccomandazione del Reference Group, a cui fa riferimento la manifestazione canora continentale. La presenza dellaè considerata potenzialmente dannosa per l’evento. Solo ieri l’Ebu, rispondendo alla richiesta della tv di Stato dell’di squalificare ladalla competizione, avevano evidenziato come l’Eurovision sia un “evento culturale non politico”, facendo presente che stanno pianificando di dare il ...

