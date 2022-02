Garry Kasparov, in otto mosse scacco matto a Putin (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Garry Kasparov, celebre scacchista e attivista russo con cittadinanza croata, ha sbottato su Twitter: “Dopo anni di avvertimenti ignorati e aver sentito ‘Garry, avevi ragione!’ per tutto il maledetto giorno oggi, ripeterò quello che ho detto nel 2014: smettila di dirmi che avevo ragione e ascolta quello che dico ora”. Il Grande maestro ha pubblicato poi le sue otto mosse per fermare Vladimir Putin. Prima: “Sostenere militarmente ‘Ucraina, immediatamente, tutto tranne ‘gli stivali sul terreno’. Tutte le armi, l’intelligence, il cyber”. Seconda: “Bloccare la macchina da guerra di Putin. Congelare e sequestrare le finanze della Russia e quelle di lui e della sua banda”. Terza: “Cacciare la Russia da ogni istituzione internazionale e ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo l’invasione russa dell’Ucraina,, celebre scacchista e attivista russo con cittadinanza croata, ha sbottato su Twitter: “Dopo anni di avvertimenti ignorati e aver sentito ‘, avevi ragione!’ per tutto il maledetto giorno oggi, ripeterò quello che ho detto nel 2014: smettila di dirmi che avevo ragione e ascolta quello che dico ora”. Il Grande maestro ha pubblicato poi le sueper fermare Vladimir. Prima: “Sostenere militarmente ‘Ucraina, immediatamente, tutto tranne ‘gli stivali sul terreno’. Tutte le armi, l’intelligence, il cyber”. Seconda: “Bloccare la macchina da guerra di. Congelare e sequestrare le finanze della Russia e quelle di lui e della sua banda”. Terza: “Cacciare la Russia da ogni istituzione internazionale e ...

ACSpollen : I nominate Garry Kasparov as wartime consigliere. - Il_Paradroide : Oltre che essere un grande campione, Garry Kasparov è anche una persona da seguire per interessanti punti di vista… - hulkpowerfan : ASCOLTATE GARRY KASPAROV - Concyq : RT @OrbisTertius3: Leggete e traducetevi in Italiano i tweets dell’amico Garry Kasparov che sa bene chi é Putin e la sua giunta di fascio-c… - tommasosauro : RT @OrbisTertius3: Leggete e traducetevi in Italiano i tweets dell’amico Garry Kasparov che sa bene chi é Putin e la sua giunta di fascio-c… -