Freniamo l’amore per il pistacchio prima che diventi una relazione tossica

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’albero delha uno sviluppo estremamente lento, tanto che impiega fino a dieci anni per entrare nel suo massimo vigore produttivo, che mantiene poi fino a quarant’anni, producendo dai dieci ai trenta chili di frutti per ogni stagione di raccolta. Nel mondo si produce oltre un milione di tonnellate diall’anno. Iran, USA e Turchia sono i principali produttori. L’Italia è al settimo posto con 3.600 tonnellate, e la nostra punta di diamante è ildi Bronte, che rappresenta l’1% della produzione mondiale. A giudicare dalla produttività della pianta e della richiesta sempre crescente, gli ettari coltivati ain giro per il mondo sono aumentati parecchio e lo faranno ancora. Sarà per via di questa abbondanza che ci troviamo pistacchi infilati in ogni piatto e in ogni momento di ...