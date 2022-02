F1 | Test Barcellona 2022 | risultati day3 Buoni riscontri per la Ferrari | Hamilton al comando con le supersoft

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ calato ufficialmente il sipario sulla tre-giorni didiriservati alla Formula Uno, il primo vero e proprio atto della stagione. La giornata odierna si è rivelata particolarmente interessante, sia perchè alcuni protagonisti hanno cercato di piazzare il time attack nelle fasi conclusive del turno pomeridiano, sia perchè abbiamo finalmente visto in azione le vetture anche in condizioni di umido. Alla ripartenza dopo la pausa pranzo, infatti, i piloti si sono trovati il tracciato del Montmelò bagnato (grazie al lavoro di diverse autobotti) in modo da provare le gomme full wet e intermedie. In condizioni di viscido (che si sono protratte per circa un’ora, prima di tornare alle slick) si è vista unamolto competitiva con Carlos Sainz, ma Sergio Perez e Alexander Albon non erano lontani a ...