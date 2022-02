Elettra Lamborghini, "Sessualità e passaggi intimi". L'intervista con la Fagnani censurata, caos in Rai (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vietato mandare in onda l'intervista di Elettra Lamborghini a Belve. E al Messaggero, la conduttrice del talk di Rai2 Francesca Fagnani si dice rammaricata. L'ereditiera più famosa del web sarà sostituita da Cristina Pinto, detta Nikita, la prima a donna a sparare nella storia della camorra. Ma la giornalista, compagna di Enrico Mentana, non molla e conta di poter trasmettere il faccia a faccia con la procace influencer, cantante e star dei reality. "Sono fiduciosa che lo stallo con gli avvocati si risolva a giorni". L'agente di Elettra ha bloccato tutto, la Fagnani rispetta la decisione della Rai ma non la condivide ("Io l'intervista l'avrei mandata lo stesso in onda) e al quotidiano romano spiega: "Le ho chiesto una cosa sulla sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vietato mandare in onda l'dia Belve. E al Messaggero, la conduttrice del talk di Rai2 Francescasi dice rammaricata. L'ereditiera più famosa del web sarà sostituita da Cristina Pinto, detta Nikita, la prima a donna a sparare nella storia della camorra. Ma la giornalista, compagna di Enrico Mentana, non molla e conta di poter trasmettere il faccia a faccia con la procace influencer, cantante e star dei reality. "Sono fiduciosa che lo stallo con gli avvocati si risolva a giorni". L'agente diha bloccato tutto, larispetta la decisione della Rai ma non la condivide ("Io l'l'avrei mandata lo stesso in onda) e al quotidiano romano spiega: "Le ho chiesto una cosa sulla sua ...

