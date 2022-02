Daniele Silvestri | la moglie Lisa Lelli ruba da Eataly e poi aggredisce i vigilantes | arrestata

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il furto, la tentata fuga e la colluttazione con la security. Parliamo di, attualedel cantautore. Stando a quanto riportato da Repubblica Roma, nella giornata di mercoledì 23 febbraio, la 41enne è entrata da, in zona Ostiense, infilando nella borsa rossetti, rimmel, creme per il viso e qualche bottiglia di vino per un valore complessivo di 150 euro. Poi ha cercato di scappare ma le guardie giurate l’hanno vista e hanno provato a fermarla, da qui la colluttazione: graffi e calci. Sul posto è poi intervenuta la polizia che ha bloccata l’attrice, arrestandola per rapina impropria, non senza qualche difficoltà causata dal suo stato di agitazione. I duedello store sono stati dimessi con quattro e quindici giorni di ...

La moglie diè stata arrestata con l' accusa di rapina . Lisa Lelli avebbe preso dagli scaffali di Eataly dei prodotti di cosmesi, qualcosa da mangiare e avrebbe nascosto tutto nella sua borsa. ...Anche i ricchi e famosi rubano. Non tutti, ma qualcuno sì, come la cronaca insegna. Stavolta è il caso di Lisa Lelli , 43 anni, moglie del cantautoreche mercoledì 23 febbraio è stata colta in flagranza di reato e arrestata per rapina impropria dopo aver rubato all'interno di Eataly, il megastore nel quartiere Ostiense. Ma non ...La moglie di Daniele Silvestri è stata arrestata con l'accusa di rapina. Lisa Lelli avebbe preso dagli scaffali di Eataly dei prodotti di cosmesi, qualcosa da mangiare e ...Arrestata, sottoposta a convalida e rimesse in libertà come indagata per furto Lisa, la moglie di Daniele Silvestri: le reazione contro i vigilantes ...