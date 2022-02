Dall'Ucraina verso la Polonia, in auto molti attraversano il confine dopo l'invasione russa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Numerosi ucraini hanno attraversato il confine per raggiungere la Polonia dopo l'invasione russa. Lunghe code si sono registrate nelle ore successive all'attacco sferrato dal presidente Putin, che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Numerosi ucraini hanno attraversato ilper raggiungere lal'. Lunghe code si sono registrate nelle ore successive all'attacco sferrato dal presidente Putin, che ha ...

Advertising

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. In collegamento dall’Ucraina ci sarà Francesca Mannocchi, per gli ultimi aggiorn… - myrtamerlino : La grande fuga dall’#Ucraina. Immagini impressionanti dopo la dichiarazione di #guerra di #Putin. Nel mezzo, come s… - Agenzia_Ansa : Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che dall'inizio dell'invasione russa 137 militari ucraini sono stati u… - gianlugtt : RT @MariangelaPira: La testimonianza di questa ragazza, Anastasya, dall'Ucraina per @SkyTG24 è terribile nella sua lucidità. 'L'Europa che… - GraziellaChiaro : RT @valy_s: Ha ragione, di nuovo, #Sgarbi: l’inconsistenza della #UE, la debolezza di #Biden… e l’#Italia imbarazzante, considerata inadegu… -