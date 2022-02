Calendario Sei Nazioni rugby 2022: orari partite 26-27 febbraio, programma in chiaro, tv, streaming (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Sei Nazioni 2022 di rugby nel fine settimana vedrà disputarsi la terza giornata, in programma tra domani, sabato 26, e domenica 27 febbraio: ad aprire la tornata, alle ore 15.15 italiane di sabato 26, sarà Scozia-Francia, match previsto al Murrayfield di Edimburgo. Nella stessa giornata, alle ore 17.45 italiane, si giocherà Inghilterra-Galles allo stadio Twickenham di Londra. Il match dell’Italia è in programma invece domenica 27 febbraio, quando all’Aviva Stadium di Dublino gli azzurri affronteranno i padroni di casa dell’Irlanda alle ore 16.00 italiane. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in chiaro su TV8, ed in diretta streaming in ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Seidinel fine settimana vedrà disputarsi la terza giornata, intra domani, sabato 26, e domenica 27: ad aprire la tornata, alle ore 15.15 italiane di sabato 26, sarà Scozia-Francia, match previsto al Murrayfield di Edimburgo. Nella stessa giornata, alle ore 17.45 italiane, si giocherà Inghilterra-Galles allo stadio Twickenham di Londra. Il match dell’Italia è ininvece domenica 27, quando all’Aviva Stadium di Dublino gli azzurri affronteranno i padroni di casa dell’Irlanda alle ore 16.00 italiane. Tutte ledell’Italia saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed insu TV8, ed in direttain ...

