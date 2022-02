Brutti | sporchi e cattivi come i Clippers

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Per quale motivo un semplice appassionato di pallacanestro che non ha interessi di tifo dovrebbe guardarsi una partita di NBA? Si possono trovare svariate ragioni, ma una delle principali è certamente la qualità dei giocatori in campo, e in particolare quella delle stelle. Nessun campionato sportivo al mondo mette assieme una quantità di talento quanto la NBA al suo meglio: i migliori esseri umani al mondo a mettere la palla dentro un canestro sono tutti lì, salvo rarissime eccezioni di giocatori che ci sono già stati oppure ci saranno presto. Ma in una lega che offre picchi di talento speciali anche in squadre perdenti, per quale motivo oggi una persona dovrebbe mettersi davanti alla tv o al pc per vedere una partita degli L.A.? L’assenza fin da inizio stagione di Kawhi Leonard e quella da Natale in poi di Paul George hanno tolto i due principali motivi di ...