ATP Acapulco 2022, in semifinale è di nuovo Medvedev-Nadal, dall’altra parte ci sono Tsitsipas e Norrie (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il torneo ATP 500 di Acapulco ha i suoi quattro semifinalisti della sua ventinovesima edizione, e ha l’onore di avere tra di loro il nuovo numero uno al mondo Daniil Medvedev. Il tennista russo ha inaugurato il primo posto nelle classifiche mondiali superando agevolmente il giapponese Yoshihito Nishioka in 70 minuti di partita, con quest’ultimo che ha mantenuto il servizio soltanto una volta in tutto il match. Avanti a Medvedev si staglia nuovamente l’immagine di Rafa Nadal a nemmeno quattro settimane dalla finale dell’Australian Open. Due frazioni completamente opposte con Tommy Paul: il mancino di Manacor ha dominato la prima rifilando un bagel all’americano per poi aver bisogno del tie-break nella seconda. Nella parte bassa del tabellone si incroceranno invece Stefanos ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il torneo ATP 500 diha i suoi quattro semifinalisti della sua ventinovesima edizione, e ha l’onore di avere tra di loro ilnumero uno al mondo Daniil. Il tennista russo ha inaugurato il primo posto nelle classifiche mondiali superando agevolmente il giapponese Yoshihito Nishioka in 70 minuti di partita, con quest’ultimo che ha mantenuto il servizio soltanto una volta in tutto il match. Avanti asi staglia nuovamente l’immagine di Rafaa nemmeno quattro settimane dalla finale dell’Australian Open. Due frazioni completamente opposte con Tommy Paul: il mancino di Manacor ha dominato la prima rifilando un bagel all’americano per poi aver bisogno del tie-break nella seconda. Nellabassa del tabellone si incroceranno invece Stefanos ...

Advertising

OA_Sport : I risultati della notte di Acapulco: in semifinale sarà di nuovo sfida tra Medvedev e Nadal - infoitsport : ATP Acapulco 2022, dura punizione per Zverev: 40.000 euro di multa e niente punti - andreastoolbox : ATP Acapulco 2022: Berrettini si ritira per un problema agli addominali | Sky Sport - LorenzoAndreol4 : Svegli? Tra qualche minuto con voi su @SuperTennisTv per il primo match da (ancora virtuale per qualche giorno) num… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Con una vittoria ad Acapulco su Tommy Paul, Rafa #Nadal staccherebbe Federer (24 SF in ATP 500) portandosi a 25 SF totali… -