Ascolti TV 24 febbraio 2022 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, giovedì 24? Sui canali Rai,, sono andati in onda Guerra in Ucraina (Rai 1), Miami Beach (Rai 2), Mia Martini – Fammi sentire bella (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip 6 (Canale 5), Harry Potter e i doni della morte (Italia 1) e Dritto e rovescio (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di24, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti di ieri mercoledì 23 febbraio 2022, Michelle Impossible cala un po' ma vince. Brava Emma anche come at - SpazioWrestling : AEW: Gli ascolti di Dynamite (23 febbraio) tornano sopra il milione #Dynamite #AEW - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 23 febbraio 2022, Michelle Impossible 17.1%, Gli Anni più belli 14.8% - infoitcultura : Ascolti tv ieri martedì 22 febbraio 2022: la Champions League Villarreal-Juventus vince su Canale 5 col 21.2% di sh… - infoitcultura : Ascolti tv ieri mercoledì 23 febbraio 2022: Michelle impossible vince su Canale 5 col 18.1% di share-Dati Auditel -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

L'INVASIONE DELL'UCRAINA Le ultime notizie di oggi, 24: la diretta dell'invasione Pasta, ... E cerchi e guardi ee il cervello si confonde ancora di più. Il comandante delle Forze ...Come riesce a far lievitare i dati di ascolto Glide 'Il cantante mascherato' sono buoni ma probabilmente ci si aspettava qualche numero in più. Lo scorso 18ha totalizzato 3.347.000 ...Italia 1 Le Iene con Belen Rodriguez e Teo Mamuccari hanno totalizzato 1.209.000 spettatori e il 7.7% di share Gli spettatori si sono divisi quasi equamente tra Canale5 e Rai1 dove è andato in onda il ...La celebre ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato della prima volta che ha fatto l’amore con un altro uomo. L’indizio fa ben sperare. Ambra Angiolini e la confessione sulla bulimia: “Vomito fuori da ...