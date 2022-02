Anfisa | stop a impianti fissi e treni gestiti da Atac

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Nell’ambito dell’attività ispettiva sugli(metropolitane, ascensori e scale mobili) e sulle ferrovie di competenza di, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ha rilevato diverse difformità a causa delle quali non è stato possibile procedere con il collaudo deglio con la revisione dei mezzi”. E’ quanto si legge nella nota dell’ Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali. “In particolare, l’unità organizzativa territoriale di Roma di Ansfisa, non ha concesso il nulla osta per la revisione a due scale mobili nella stazione della metropolitana di San Paolo e a un impianto della stazione Termini. Entrambi i sistemi dovranno ottemperare alcune prescrizioni tecniche prima di ...