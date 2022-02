Allegri | ' Perdita McKennie brutto colpo A Empoli giocherà Kean'

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Alla vigilia della trasferta divalevole per la 27ª giornata di Serie A, Massimilianoha parlato in conferenza stampa, facendo il punto in casa Juventus . A tre giorni dopo l'andata ...

Corriere dello Sport

Alla vigilia della trasferta di Empoli valevole per la 27ª giornata di Serie A, Massimilianoha parlato in conferenza stampa, facendo il punto in casa Juventus . A tre giorni dopo l'andata degli ottavi di Champions League contro il Villlarreal e a tre giorni dall'andata della ...Le parole con cui Massimilianoaveva parlato di lui alla vigilia di Villarreal - Juventus spiegano alla perfezione quanto pesante sia ladel texano, quarto marcatore stagionale con ...Alla vigilia della trasferta del "Castellani" il tecnico della Juve anticipa che ci sarà turnover in attacco e fa il punto sugli infortunati ...“Il primo semestre dell’esercizio 2021/2022 chiude con una perdita consolidata di € 119 milioni – si legge nel comunicato – in moderato incremento rispetto alla perdita di € 113,7 milioni del primo se ...