Vangelo di oggi, giovedì 24 Febbraio 2022: Mc 9,41-50 | Commento di Papa Francesco (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di giovedì 24 Febbraio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Buona cosa è il sale; ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore?” “Gesù ci esorta a non scendere a patti col male. Ogni taglio, ogni potatura, è per crescere meglio e portare frutto L'articolo Vangelo di oggi, giovedì 24 Febbraio 2022: Mc 9,41-50 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ascoltiamo insieme ildi24, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Buona cosa è il sale; ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore?” “Gesù ci esorta a non scendere a patti col male. Ogni taglio, ogni potatura, è per crescere meglio e portare frutto L'articolodi24: Mc 9,41-50diproviene da La Luce di Maria.

BeppeBort : Se oggi ti accorgi che c’è una cosa nella tua vita che ti fa male o ti conduce al male tagliala via senza ripensame… - BeppeBort : Un secondo atteggiamento sottolineato dal Vangelo di oggi ha un gusto di durezza estremo. Gesù invita a “tagliare”… - shumann78 : RT @ParoleCristiane: La vita eterna è l'unico tema. La Chiesa oggi è una succursale dell'Onu, non ne parla. Questa è riduzione al mondo. Ma… - unanimae : RT @ParoleCristiane: La vita eterna è l'unico tema. La Chiesa oggi è una succursale dell'Onu, non ne parla. Questa è riduzione al mondo. Ma… - fraba1964 : RT @ParoleCristiane: La vita eterna è l'unico tema. La Chiesa oggi è una succursale dell'Onu, non ne parla. Questa è riduzione al mondo. Ma… -