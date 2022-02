Vaccino Moderna, Ema: via libera per bambini di 6-11 anni (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al Vaccino anti-Covid di Moderna nei bimbi dai 6 agli 11 anni. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato di concedere per Spikevax* un’estensione dell’indicazione, includendo anche questa fascia d’età. Spikevax è già autorizzato per la somministrazione negli over 12. La dose di Spikevax destinata ai più piccoli – precisa l’Ema – è dimezzata rispetto a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12 anni, pari a 50 microgrammi rispetto a 100 µg. Come nelle altre fasce d’età, il Vaccino di Moderna viene somministrato con due iniezioni intramuscolo nella parte superiore del braccio, a distanza di 4 settimane l’una dall’altra. Uno studio principale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Viadell’Agenzia europea del farmaco Ema alanti-Covid dinei bimbi dai 6 agli 11. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato di concedere per Spikevax* un’estensione dell’indicazione, includendo anche questa fascia d’età. Spikevax è già autorizzato per la somministrazione negli over 12. La dose di Spikevax destinata ai più piccoli – precisa l’Ema – è dimezzata rispetto a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12, pari a 50 microgrammi rispetto a 100 µg. Come nelle altre fasce d’età, ildiviene somministrato con due iniezioni intramuscolo nella parte superiore del braccio, a distanza di 4 settimane l’una dall’altra. Uno studio principale ...

