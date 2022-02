Uomini e Donne, Biagio Di Maro riceve un due di picche da Giuliana: “Non c’è questa esplosione” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi 24 febbraio 2022 è andato in onda il quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Con Biagio e Giuliana si anima il centro dello studio per le ultime novità che riguardano la loro conoscenza. Come ben saprà il pubblico a casa, la presenza del cavaliere all’interno del dating show è sempre contestata dai presenti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi 24 febbraio 2022 è andato in onda il quarto appuntamento settimanale di. Consi anima il centro dello studio per le ultime novità che riguardano la loro conoscenza. Come ben saprà il pubblico a casa, la presenza del cavaliere all’interno del dating show è sempre contestata dai presenti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

davidefaraone : Immagini che non avremmo mai più voluto vedere. Una parola, #guerra, che non avremmo mai voluto più pronunciare. Un… - Europarl_IT : ?? “Condanniamo con fermezza l’attacco ingiustificato da parte della Russia all’Ucraina. In queste ore, i nostri p… - Rvaticanaitalia : La pres. della Commissione Ue Von der Leyen: “I nostri pensieri rivolti all'#Ucraina e alle donne, uomini e bambini… - MariangelaSalv5 : @LiciaRonzulli Dille che avete ghettizzato ragazzi, donne e uomini che non si sono piegati a sistema a cui lei appa… - NathanDelMare : RT @mL_oppostodite: Non è che non esistono più gli uomini di una volta, è cambiato l'atteggiamento di noi donne. -