Ucraina | Shevchenko | ' sostenete l' Ucraina | vogliamo solo la pace | guerra non è la risposta'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Al mattino presto è cominciata una guerra su vasta scala iniziata dalla Russia. La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo. L'Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e l'integrità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare la loro aggressione e la violazione del diritto internazionale. vogliamo solo la pace. La guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta". Così su Instagram Andriy Shevchenko è uno dei più grandi sportivi ucraini.

