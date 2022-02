Ucraina, Salvini: “‘Putin non è folle, approfitta divisione Occidente” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Putin non è folle, è organizzato e approfitta delle divisioni dell’Occidente”. E’ quanto ha detto Matteo Salvini, intervenendo a Porta a Porta sulla crisi in Ucraina. “Pieno mandato a presidente Draghi, che ha mantenuto una posizione equilibrata”. “Di fronte alla guerra, ai carri armati e alle persone in fuga non possono esserci distinzioni politiche”. Il leader della Lega ha sottolineato l’esigenza di “organizzare i corridoi umanitari. I civili in fuga vanno salvati”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Putin non è, è organizzato edelle divisioni dell’”. E’ quanto ha detto Matteo, intervenendo a Porta a Porta sulla crisi in. “Pieno mandato a presidente Draghi, che ha mantenuto una posizione equilibrata”. “Di fronte alla guerra, ai carri armati e alle persone in fuga non possono esserci distinzioni politiche”. Il leader della Lega ha sottolineato l’esigenza di “organizzare i corridoi umanitari. I civili in fuga vanno salvati”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Tommasolabate : Non sono difensore di Salvini ma non credo sia un esercizio utile riempire il web di tutte le cose che Salvini avev… - StefanoFeltri : ????????????Malofeev è noto per la sua vicinanza alla Lega di Matteo Salvini, legatissimo a uomini del partito che in que… - eziomauro : Ucraina-Russia, quando Salvini lodava le mosse di Putin su Donbass e Crimea - MichesVioleta : RT @Iperbole_: La patetica sceneggiata di Salvini che va all'ambasciata ucraina a Roma dopo aver sostenuto e difeso Putin per anni, nonosta… - ZanellaRina : RT @MarcoRizzoPC: Nelle ore successive ai fatti in Ucraina,arrivano le condanna di Draghi e di “tutte” le forze politiche italiane. Il PD L… -