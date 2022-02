Ucraina-Russia, Draghi al G7: “Crisi potrebbe durare a lungo, dobbiamo essere preparati” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo tutti molto colpiti da quanto è avvenuto stanotte. Questa Crisi potrebbe durare a lungo, dobbiamo essere preparati”. E’ un passaggio dell’intervento di Mario Draghi al G7 sulla Crisi in Ucraina. “Voglio ringraziare gli Stati Uniti e il Presidente Joe Biden per la condivisione di informazioni in queste settimane, e la Commissione Europea per la buona proposta di sanzioni che è sul tavolo”, ha sottolineato il premier. “Sulle sanzioni, siamo completamente allineati alla Francia, alla Germania, all’Unione Europea. dobbiamo essere uniti, fermi, decisi e dobbiamo riaffermare in ogni possibile momento il nostro pieno sostegno ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo tutti molto colpiti da quanto è avvenuto stanotte. Questa”. E’ un passaggio dell’intervento di Marioal G7 sullain. “Voglio ringraziare gli Stati Uniti e il Presidente Joe Biden per la condivisione di informazioni in queste settimane, e la Commissione Europea per la buona proposta di sanzioni che è sul tavolo”, ha sottolineato il premier. “Sulle sanzioni, siamo completamente allineati alla Francia, alla Germania, all’Unione Europea.uniti, fermi, decisi eriaffermare in ogni possibile momento il nostro pieno sostegno ...

