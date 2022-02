Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA??UCRAINA: TRUPPE RUSSE HANNO INIZIATO L'ATTACCO! Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'opera… - mannocchia : L’aeroporto di Kharkiv temporaneamente chiuso #Ucraina - SkyTG24 : Un'esplosione molto forte si è verifica a #Kiev durante la diretta di Sky TG24 dalla capitale dell'#Ucraina. L'atta… - LeonebonCettina : RT @LaStampa: Ucraina, Kharkiv sotto attacco: i video delle esplosioni notturne - la_kuzzo : RT @LaStampa: Ucraina, Kharkiv sotto attacco: i video delle esplosioni notturne -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Kharkiv

Per Washington "l'invasione dell'è iniziata". Esplosioni anche a, seconda città del Paese con 1,4 milioni di abitanti. Colpi di artiglieria sono stati uditi anche sul fronte orientale ......prima dell'alba a Kiev e in altre città vicino alla linea del fronte e lungo la costa, dopo ... Coinvolta anche, una grande città a 35 chilometri a sud del confine russo. Quattro forti ...Esplosioni sono state udite prima dell'alba in città e anche a Kharkiv e Odessa. (LaPresse) Lunghe code e traffico a Kiev su una strada che porta fuori dalla capitale ucraina, poche ore dopo ...Guerra in Ucraina. Centinaia di soldati di Kiev sarebbero già stati uccisi durante gli scontri conseguenti alla decisione russa di attaccare il Paese.