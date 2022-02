Ucraina invasa: voi temete una guerra mondiale? (Di giovedì 24 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Advertising

Davide : Putin ha detto a chiare lettere che l’Ucraina non è «mai stata un vero Stato», l’ha invasa militarmente e ha riport… - zazoomblog : Ucraina invasa attacco su larga scala. Putin attacco militare allalba: il sospetto. Primo pesante bilancio: Centina… - LePolemiqueCmoi : @MolliMolli09 Il fatto che l'Ucraina, che non è nella NATO, sia invasa dai russi, prova come sia utile la NATO per… - jedizambetta : Le paure dell'Ucraina di essere invasa erano completamente infondate, sì sì. E qui c'erano degli italioti che giust… - PoliticaNewsNow : Corriere della Sera - 'L'Ucraina sarà invasa tra poche ore' -