Ucraina, fuga in massa dal Paese in guerra: colonne di auto in coda (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il mondo si è risvegliato in guerra e le immagini sembrano riportare indietro nel tempo. La paura dopo l'attacco della Russia all' Ucraina ha provocato una fuga di massa da Kiev . I video pubblicati ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il mondo si è risvegliato ine le immagini sembrano riportare indietro nel tempo. La paura dopo l'attacco della Russia all'ha provocato unadida Kiev . I video pubblicati ...

Advertising

MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - myrtamerlino : La grande fuga dall’#Ucraina. Immagini impressionanti dopo la dichiarazione di #guerra di #Putin. Nel mezzo, come s… - SkyTG24 : #Ucraina, iniziata l'invasione russa: esplosioni udite a Kiev, fuga dalla capitale. FOTO - sattvmania : Nuovo Post pubblicato nel Blog La Russia Attacca L'Ucraina: Fuga dei Civili verso l'Europa nella Categoria Attualit… - GFucci58 : RT @fabiofabbretti: Una fuga dall'Ucraina in macchina a passo d'uomo. Un'immagine forte, tristissima ?? #RussiaUkraineConflict -