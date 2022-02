Ucraina: De Zerbi, 'siamo qui per fare calcio, non per fare eroi' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "siamo tutti in hotel, la situazione è precipitata da stamattina, fino a ieri sera il campionato avrebbe dovuto andare avanti e così non è stato. Questa mattina ci siamo svegliati sentendo delle esplosioni. Stiamo bene, la situazione è un po' tesa, stiamo cerando di avere contatti con le Ambasciate italiana e brasiliana per i giocatori, per capire il da farsi". Lo ha detto Roberto de Zerbi tecnico dello Shakhtar Donetsk, a Sky in collegamento da Kiev dove si trova con lo staff in un hotel. "L'Ambasciata è stata correttissima e tempestiva. Il console italiano a Kiev ci sta dando grande sostegno e vicinanza. Non era nostra intensione fare gli eroi, ma siamo qui per fare il nostro lavoro, che è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "tutti in hotel, la situazione è precipitata da stamattina, fino a ieri sera il campionato avrebbe dovuto andare avanti e così non è stato. Questa mattina cisvegliati sentendo delle esplosioni. Stiamo bene, la situazione è un po' tesa, stiamo cerando di avere contatti con le Ambasciate italiana e brasiliana per i giocatori, per capire il da farsi". Lo ha detto Roberto detecnico dello Shakhtar Donetsk, a Sky in collegamento da Kiev dove si trova con lo staff in un hotel. "L'Ambasciata è stata correttissima e tempestiva. Il console italiano a Kiev ci sta dando grande sostegno e vicinanza. Non era nostra intensionegli, maqui peril nostro lavoro, che è il ...

