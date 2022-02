Ucraina: Cnn, «centinaia di vittime nell’attacco» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poche ore fa l’attacco che tutti temevano: la Russia invade l’Ucraina. Kiev annuncia: ci attaccano dalla Bielorussia e dalla Crimea. centinaia di vittime, scrive la Cnn. Sirene suonano anche a Leopoli. La Nato condanna. Putin minaccia chi oserà interferire Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poche ore fa l’attacco che tutti temevano: la Russia invade l’. Kiev annuncia: ci attaccano dalla Bielorussia e dalla Crimea.di, scrive la Cnn. Sirene suonano anche a Leopoli. La Nato condanna. Putin minaccia chi oserà interferire

Advertising

Agenzia_Ansa : Forti esplosioni sono state sentite a Kiev e nella città ucraina di Kharvik. Lo riporta Cnn. #ANSA - RaiNews : Cnn: 'Centinaia di vittime'. Russi: 'Distrutta la difesa antiaerea Ucraina' #RussiaUkraineConflict #Guerra… - eziomauro : Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin annuncia: il via alle operazioni militari. Esplosioni a Kiev e in altre ci… - infoitinterno : Ucraina, esplosioni a Kiev durante il collegamento in diretta del reporter della Cnn - marco_cesario : È guerra: la #Russia attacca #Ucraina da #Bielorussia e #Crimea e dai cieli, esposioni a #Kiev, esercito russo entr… -