Solidarietà agli studenti ucraini dai rettori delle università pugliesi Dopo l'invasione russa

Di seguito il comunicato: A seguito dei fatti drammatici di guerra che in queste ore stanno coinvolgendo e sconvolgendo lo stato indipendente dell'Ucraina, i rettori delle università della Regione Puglia, esprimono partecipata Solidarietà e vicinanza agli studenti, ricercatori e collettività ucraina presente nei rispettivi atenei e chiede a gran voce alla comunità internazionale di adoperarsi con urgenza per l'immediata cessazione delle ostilità. università di Bari, Aldo Moro – Stefano Bronzini università del Salento – Fabio Pollice Politecnico di Bari – Francesco Cupertino università di Foggia – Pierpaolo Limone LUM – Libera università Mediterranea – Antonello Garzoni

