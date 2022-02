Sci alpino, Coppa Europa 2022: Franziska Gritsch si aggiudica lo slalom di Bad Wiessee, sesta Lara Della Mea (Di giovedì 24 febbraio 2022) Franziska Gritsch ha vinto lo slalom di Bad Wiessee (Germania) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2021-2022. L’austriaca, grazie ad una brillante rimonta nella seconda discesa, ha chiuso in vetta con il tempo complessivo di 1:21.12 (40.07 e 41.05) precedendo per appena 4 centesimi la svedese Elsa Fermbaeck che al termine Della prima manche la precedeva per ben 78 centesimi. Completa il podio la svizzera Aline Danioth a 37 centesimi, mentre sono quarte e quinte le austriache Chiara Mair e Katharina Gallhuber distanti, rispettivamente,, 50 e 80 centesimi. sesta la prima delle azzurre, Lara Delle Mea, con un distacco di 98 centesimi, quindi settima la croata Leona Popovic a 1.11, ottava ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022)ha vinto lodi Bad(Germania) valevole per ladi scifemminile 2021-. L’austriaca, grazie ad una brillante rimonta nella seconda discesa, ha chiuso in vetta con il tempo complessivo di 1:21.12 (40.07 e 41.05) precedendo per appena 4 centesimi la svedese Elsa Fermbaeck che al termineprima manche la precedeva per ben 78 centesimi. Completa il podio la svizzera Aline Danioth a 37 centesimi, mentre sono quarte e quinte le austriache Chiara Mair e Katharina Gallhuber distanti, rispettivamente,, 50 e 80 centesimi.la prima delle azzurre,Delle Mea, con un distacco di 98 centesimi, quindi settima la croata Leona Popovic a 1.11, ottava ...

Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Eurosport_IT : 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ??????… - OA_Sport : #Sci alpino, Coppa Europa 2022: Franziska Gritsch si aggiudica lo slalom di Bad Wiessee, sesta Lara Della Mea - b681c9f3c7ef4cc : RT @Coninews: Anche a #Beijing2022 lo sci alpino ha fatto stare in punta di sedia gli appassionati. Atleti #ItaliaTeam protagonisti di sple… - Sammax883B : RT @ItaliaTeam_it: ?? Una settimana fa... ??? 15 febbraio 2022 ?? Sofia Goggia ?? Argento ?? Sci Alpino – Discesa libera ??? National A… -