Questo video non c'entra con la crisi Russia-Ucraina, è una parata militare del 2020 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 è stato pubblicato un tweet che contiene un video di 31 secondi, nel quale si vedono alcuni aerei che sorvolano un palazzo, mentre in sottofondo si irradia il suono di una sirena. Il filmato è accompagnato da un testo che recita: «Ho una fottutissima paura perché aver studiato nei libri di storia la guerra e aver visto nei film ma poi vedere che sta riaccadendo sembra un brutto sogno ma è la CAZZO DI REALTÀ DIO MIO #RussiaUkraineConflict». Il riferimento è all'operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato vaste aree dell'Ucraina con il pretesto di «difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev». Si tratta di un filmato fuori contesto, che veicola una notizia falsa.

