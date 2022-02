Questo video non c’entra con la crisi Russia-Ucraina, è una parata militare del 2020? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 è stato pubblicato un tweet che contiene un video di 31 secondi, nel quale si vedono alcuni aerei che sorvolano un palazzo, mentre in sottofondo si irradia il suono di una sirena. Il filmato è accompagnato da un testo che recita: «Ho una fottutissima paura perché aver studiato nei libri di storia la guerra e aver visto nei film ma poi vedere che sta riaccadendo sembra un brutto sogno ma è la CAZZO DI REALTÀ DIO MIO #RussiaUkraineConflict». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato vaste aree dell’Ucraina con il pretesto di «difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev». Si tratta di un filmato fuori contesto, che veicola una notizia falsa. Il ... Leggi su facta.news (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 è stato pubblicato un tweet che contiene undi 31 secondi, nel quale si vedono alcuni aerei che sorvolano un palazzo, mentre in sottofondo si irradia il suono di una sirena. Il filmato è accompagnato da un testo che recita: «Ho una fottutissima paura perché aver studiato nei libri di storia la guerra e aver visto nei film ma poi vedere che sta riaccadendo sembra un brutto sogno ma è la CAZZO DI REALTÀ DIO MIO #UkraineConflict». Il riferimento è all’operazionelanciata dalla, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato vaste aree dell’con il pretesto di «difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev». Si tratta di un filmato fuori contesto, che veicola una notizia falsa. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Questo video Attacco Ucraina, Stoltenberg (Nato): 'Dalla Russia brutale atto di guerra' Usa, 24 febbraio 2022 'La Russia ha attaccato l'Ucraina e questo è un brutale atto di guerra e i nostri pensieri vanno al coraggioso popolo ucraino. Tristemente, i nostri avvertimenti degli ultimi mesi sono diventati realtà, nonostante tutte le richieste ...

Guerra Russia Ucraina, un missile colpisce l'aeroporto Ivano - Frankivsk. Altre fonti, sempre sui social, pubblicano dei video di un attacco in corso, sempre a questo aeroporto, che è il secondo della capitale ucraina. ( GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA IN DIRETTA ...

"Questo video è troppo popolare, non puoi guardarlo": perché YouTube sta limitando le visualizzazioni Fanpage.it

Usa, 24 febbraio 2022 'La Russia ha attaccato l'Ucraina e questo è un brutale atto di guerra e i nostri pensieri vanno al coraggioso popolo ucraino. Tristemente, i nostri avvertimenti degli ultimi mesi sono diventati realtà, nonostante tutte le richieste ...