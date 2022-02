Prossimo turno Serie A 2021/22 (Di giovedì 24 febbraio 2022) : date e partite in programma La Serie A 2021/22 si appresta a vivere la 27ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2021/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 27ª Giornata (25-28 febbraio 2022) Venerdì 25 febbraio Ore 18.45, MILAN-UDINESE (DAZN)Ore 21.00, GENOA-INTER (DAZN/SKY) Sabato 26 febbraio Ore 15.00, SALERNITANA-BOLOGNA (DAZN)Ore 18.00, EMPOLI-JUVENTUS (DAZN)Ore 20.45, SASSUOLO-FIORENTINA (DAZN/SKY) Domenica 27 febbraio Ore 12.30, TORINO-CAGLIARI (DAZN/SKY)Ore 15.00, VERONA-VENEZIA (DAZN)Ore 18.00, SPEZIA-ROMA (DAZN)Ore 20.45, LAZIO-NAPOLI (DAZN) Lunedì 28 febbraio Ore 20.45, ATALANTA-SAMPDORIA (DAZN) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere la 27ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 27ª Giornata (25-28 febbraio 2022) Venerdì 25 febbraio Ore 18.45, MILAN-UDINESE (DAZN)Ore 21.00, GENOA-INTER (DAZN/SKY) Sabato 26 febbraio Ore 15.00, SALERNITANA-BOLOGNA (DAZN)Ore 18.00, EMPOLI-JUVENTUS (DAZN)Ore 20.45, SASSUOLO-FIORENTINA (DAZN/SKY) Domenica 27 febbraio Ore 12.30, TORINO-CAGLIARI (DAZN/SKY)Ore 15.00, VERONA-VENEZIA (DAZN)Ore 18.00, SPEZIA-ROMA (DAZN)Ore 20.45, LAZIO-NAPOLI (DAZN) Lunedì 28 febbraio Ore 20.45, ATALANTA-SAMPDORIA (DAZN) L'articolo proviene da Calcio News 24.

