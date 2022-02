Poste Italiane con Forum Terzo Settore per progetti di sostenibilità e volontariato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos)() - Poste Italiane e il Forum del Terzo Settore insieme per promuovere lo sviluppo delle aree interne attraverso progetti e servizi mirati e per favorire il reinserimento lavorativo delle persone più vulnerabili. Il protocollo di intesa, che si inquadra nell'ambito delle politiche di sostenibilità dell'azienda e fa leva sulla capillare diffusione territoriale di Poste Italiane, è stato siglato oggi dall'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, e dalla portavoce del Forum, Vanessa Pallucchi. L'intesa, la prima in assoluto siglata dal Forum del Terzo Settore con una grande azienda, prevede ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos)() -e ildelinsieme per promuovere lo sviluppo delle aree interne attraversoe servizi mirati e per favorire il reinserimento lavorativo delle persone più vulnerabili. Il protocollo di intesa, che si inquadra nell'ambito delle politiche didell'azienda e fa leva sulla capillare diffusione territoriale di, è stato siglato oggi dall'amministratore delegato di, Matteo Del Fante, e dalla portavoce del, Vanessa Pallucchi. L'intesa, la prima in assoluto siglata daldelcon una grande azienda, prevede ...

