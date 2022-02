Nathaly Caldonazzo trema: “Ho trasceso, quando sbrocco succede così” (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ un vero e proprio giallo: che cosa ha detto Nathaly nella casa del Grande Fratello VIP 6, così grave che si parla persino di querele, diffide e di una possibile squalifica? Purtroppo o per fortuna, le cose dette da Nathaly, non sono andate in onda a quanto pare nel corso della diretta ed è Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ un vero e proprio giallo: che cosa ha dettonella casa del Grande Fratello VIP 6,grave che si parla persino di querele, diffide e di una possibile squalifica? Purtroppo o per fortuna, le cose dette da, non sono andate in onda a quanto pare nel corso della diretta ed è

Advertising

ParliamoDiNews : “Ecco cosa ha detto”. GF Vip, Nathaly Caldonazzo spalle al muro: il video della frase contro Jessica - Notizie Dal… - ratpackthebest : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVip, Nathaly Caldonazzo shock e la frase per cui rischia l'espulsione: 'Il cibo lo ruba Jessica, d'a… - Lellaland7 : RT @dancer83tp: Ieri urlavate la squalifica per la caldonazzo...ma la vostra Jessica stanotte: nathaly ha preso.due cetrioli almeno uno lo… - LaMammaN1 : - thepostea : Soleil e Barù contro la frase da squalifica di Nathaly Caldonazzo: “Frasi più brutta mai sentita, zero tolleranza!”… -