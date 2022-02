MotoGP, Luca Marini: “Sono cresciuto molto sotto ogni aspetto” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Luca Marini esprime il proprio parere in occasione della presentazione del Team VR46 in vista del Motomondiale 2022. La formazione di Valentino Rossi ha mostrato la propria livrea quest’oggi a meno di due settimane dall’opening round di Losail (Qatar). Il fratello del ‘Dottore’ ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Dal vivo la moto è molto bella, non vedo l’ora di scendere in pista. Mi piace il numero sul ‘codone’, ha uno stile molto particolare. Questo dettaglio rende tutto più iconico. Voglio fare un buon lavoro con Ducati ed il team”. Il teammate di Marco Bezzecchi ha continuato dicendo: “I test Sono andati bene, Sono cresciuto molto sotto ogni aspetto. Ho fatto una ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022)esprime il proprio parere in occasione della presentazione del Team VR46 in vista del Motomondiale 2022. La formazione di Valentino Rossi ha mostrato la propria livrea quest’oggi a meno di due settimane dall’opening round di Losail (Qatar). Il fratello del ‘Dottore’ ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Dal vivo la moto èbella, non vedo l’ora di scendere in pista. Mi piace il numero sul ‘codone’, ha uno stileparticolare. Questo dettaglio rende tutto più iconico. Voglio fare un buon lavoro con Ducati ed il team”. Il teammate di Marco Bezzecchi ha continuato dicendo: “I testandati bene,. Ho fatto una ...

Advertising

SkySportMotoGP : Luca Marini, il profilo in vista della MotoGP 2022: il pilota VR46 pronto al grande salto #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : Marini: 'Con Mooney VR46 puntiamo a lottare per la top 5 in ogni GP del 2022'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - almufuli10 : RT @SkySportMotoGP: Marini: 'Con Mooney VR46 puntiamo a lottare per la top 5 in ogni GP del 2022'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP http… - almufuli10 : RT @SkySportMotoGP: Luca Marini, il profilo in vista della MotoGP 2022: il pilota VR46 pronto al grande salto #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - moto6310 : RT @SkySportMotoGP: Marini: 'Con Mooney VR46 puntiamo a lottare per la top 5 in ogni GP del 2022'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP http… -