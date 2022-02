Milan, Ribery: “Spero vinca lo Scudetto, se lo merita Ibrahimovic” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ribery, attaccante della Salernitana, ha parlato del campionato, augurandosi che il Milan vinca alla fine. Ecco le sue parole. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 24 febbraio 2022), attaccante della Salernitana, ha parlato del campionato, augurandosi che ilalla fine. Ecco le sue parole.

Advertising

SkySport : Salernitana, Ribery: 'La salvezza sarebbe come un trofeo, ci credo. Scudetto? Spero Milan' #SkySport #Salernitana… - FcInterNewsit : Scudetto, Ribery tifa Milan: 'Ibrahimovic lo merita per quello che ha fatto in carriera' - PiselloLiberale : RT @theMilanZone_: ??#Ribery: 'Spero che il #Milan vinca lo Scudetto, #Ibra se lo merita' - goehgraha : RT @theMilanZone_: ??#Ribery: 'Spero che il #Milan vinca lo Scudetto, #Ibra se lo merita' - MarcoTroiano8 : RT @pasqlaragione: #Ribery: 'Per lo scudetto direi Milan, anche per Ibra. Lo merita come persona e come giocatore, per quello che ha fatto… -