LIVE F1 | Test Barcellona 2022 in DIRETTA | Charles Leclerc migliora ancora e allunga su Gasly

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINTERVISTA A MARA SANGIORGIO: “RED BULL LASCIA A BOCCA APERTA, MA IN FERRARI SI SENTONO SICURI” RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 17.45ha ottenuto il suo 1:19.689 con le gomme C3, le medie 17.42di nuovo record!!! 1:19.689!! Il monegasco continua a mettere in mostra una F1-75 davvero eccellente! 17.39 Pierrenon si ferma più. Ecco il francese in azione! laps laps & more laps for @Pierrepic.twitter.com/0o7dnhzYoR — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 24,17.36 Alcuni dettagli della nuovissima RB18, vettura che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta nella prima giornata More Red Bull close-up photos. ...