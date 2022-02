Leicester e Marsiglia avanti sul velluto: agli ottavi anche Partizan, Bodo Glimt e Psv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Leicester, Marsiglia e Partizan Belgrado confermano i successi dell'andata, superano i playoff e sono le prime squadre a conquistare gli ottavi di Conference League, un traguardo a suo modo storico ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 febbraio 2022)Belgrado confermano i successi dell'andata, superano i playoff e sono le prime squadre a conquistare glidi Conference League, un traguardo a suo modo storico ...

Advertising

sportli26181512 : Leicester e Marsiglia avanti sul velluto: agli ottavi anche Partizan, Bodo Glimt e Psv: Leicester e Marsiglia avant… - LAROMA24 : Conference League, domani alle 13 il sorteggio degli ottavi: per la Roma pericoli Leicester e Marsiglia #AsRoma… - infoitsport : Conference League: Leicester e Marsiglia passano, eliminato il Celtic - gilnar76 : Conference League, i risultati dei sedicesimi: stravincono Marsiglia, Leicester e Bodo. Passano PSV e Partizan… - romanismo85 : Bødo. PSV. Partizan. Marsiglia. Leicester. Per ora so passate le peggio. #ConferenceLeague -