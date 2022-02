Le sanzioni alla Russia potrebbero essere un’arma a doppio taglio per l’Europa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il riconoscimento delle «repubbliche» indipendenti del Donbass da parte della Russia ha sbloccato la prima batteria di sanzioni occidentali, dopo la guerra di nervi delle ultime settimane. Il sistema bancario del Cremlino è tra i bersagli individuati sia dagli Stati Uniti che dall’Unione europea: l’obiettivo è togliere l’ossigeno del dollaro (e dell’euro) ai circuiti moscoviti, ma delle tre banche colpite – VEB.RF, Bank Rossiya e la banca militare Promsvyazbank – le prime due operano da anni sotto il giogo delle sanzioni occidentali e la terza aveva presagito questa eventualità e si era già equipaggiata. Oltre alle banche, l’Europa intende colpire 351 parlamentari della Duma e un’altra manciata di oligarchi russi, che subiranno anche la scure americana. Inoltre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva già ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il riconoscimento delle «repubbliche» indipendenti del Donbass da parte dellaha sbloccato la prima batteria dioccidentali, dopo la guerra di nervi delle ultime settimane. Il sistema bancario del Cremlino è tra i bersagli individuati sia dagli Stati Uniti che dall’Unione europea: l’obiettivo è togliere l’ossigeno del dollaro (e dell’euro) ai circuiti moscoviti, ma delle tre banche colpite – VEB.RF, Bank Rossiya e la banca militare Promsvyazbank – le prime due operano da anni sotto il giogo delleoccidentali e la terza aveva presagito questa eventualità e si era già equipaggiata. Oltre alle banche,intende colpire 351 parlamentari della Duma e un’altra manciata di oligarchi russi, che subiranno anche la scure americana. Inoltre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva già ...

