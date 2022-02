Le graphic novel in uscita tra delitti, castighi e pugni (Di giovedì 24 febbraio 2022) graphic novel: in attesa di Passaggi Festival (dal 20 al 26 giugno, a Fano), manifestazione che quest'anno promuove i nuovi talenti del fumetto con un concorso (Una lettura tra le nuvole; si può partecipare fino al 19 aprile), ecco le storie a fumetti da leggere in queste settimane. Dhakajaar, il graphic novel che diventa gioco di ruolo per iniziati Dhakajaar, di Matteo Casali, Federica Croci e Helios Pu, Panini Comics e Need GamesUna saga fantasy. Combattimenti all'ultimo sangue. E alla fine, un gioco di ruolo. Dhakajaar è tutto questo: inizia con il capitolo Antico Sangue l'epopea ideata da Matteo Casali (Batman Europa, Dylan Dog, K-11) e disegnato da Federica Croci per Panini Comics. La svolta interessante è che, finito di leggere, si sfidano i propri nemici con il gioco scritto da Helios Pu per Need Games (la ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 24 febbraio 2022): in attesa di Passaggi Festival (dal 20 al 26 giugno, a Fano), manifestazione che quest'anno promuove i nuovi talenti del fumetto con un concorso (Una lettura tra le nuvole; si può partecipare fino al 19 aprile), ecco le storie a fumetti da leggere in queste settimane. Dhakajaar, ilche diventa gioco di ruolo per iniziati Dhakajaar, di Matteo Casali, Federica Croci e Helios Pu, Panini Comics e Need GamesUna saga fantasy. Combattimenti all'ultimo sangue. E alla fine, un gioco di ruolo. Dhakajaar è tutto questo: inizia con il capitolo Antico Sangue l'epopea ideata da Matteo Casali (Batman Europa, Dylan Dog, K-11) e disegnato da Federica Croci per Panini Comics. La svolta interessante è che, finito di leggere, si sfidano i propri nemici con il gioco scritto da Helios Pu per Need Games (la ...

