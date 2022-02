LA PRIMAVERA DI RAI2 E RAI3: MADE IN SUD, LA CASERMA, VOLEVO FARE LA ROCKSTAR E TANTO ALTRO (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo aver passato in rassegna i programmi della PRIMAVERA di Rai1 (qui il post), ecco il menù di RAI2 e RAI3. Vedremo il ritorno di “MADE in Sud”, probabilmente senza Stefano De Martino, la seconda stagione di “VOLEVO FARE la ROCKSTAR” con Valentina Bellè, il reality “La CASERMA” e tante serie Usa. Su RAI3 si segnala la fiction “Germinal” dall’omonimo romanzo di Emile Zola. RAI2 – PALINSESTO PRIMAVERA 2022 Domenica: The Rookie + Blue Bloods Lunedì: Delitti in Paradiso, MADE in Sud dall’11/4 al 30/5 Martedì: Stasera Tutto è Possibile fino al 12/4, Il Meglio di Step il 26/4, Film dal 19/4, La CASERMA dal 3 al 31/5 Mercoledì: VOLEVO FARE ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo aver passato in rassegna i programmi delladi Rai1 (qui il post), ecco il menù di. Vedremo il ritorno di “in Sud”, probabilmente senza Stefano De Martino, la seconda stagione di “la” con Valentina Bellè, il reality “La” e tante serie Usa. Susi segnala la fiction “Germinal” dall’omonimo romanzo di Emile Zola.– PALINSESTO2022 Domenica: The Rookie + Blue Bloods Lunedì: Delitti in Paradiso,in Sud dall’11/4 al 30/5 Martedì: Stasera Tutto è Possibile fino al 12/4, Il Meglio di Step il 26/4, Film dal 19/4, Ladal 3 al 31/5 Mercoledì:...

Advertising

bubinoblog : LA PRIMAVERA DI RAI2 E RAI3: MADE IN SUD, LA CASERMA, VOLEVO FARE LA ROCKSTAR E TANTO ALTRO - lacasermarai : RT @TV_Italiana: ?? Svelate le novità in Palinsesto per la prossima primavera di #Rai2: - #MadeInSud, dal 12 aprile - #VolevoFareLaRockstar… - TV_Italiana : ?? Svelate le novità in Palinsesto per la prossima primavera di #Rai2: - #MadeInSud, dal 12 aprile -… -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMAVERA RAI2 A Marsala arriva il Circo Orfei. Al via la XIV rassegna teatrale 'Lo Stagnone... scene di uno spettacolo' ...e Stefano De Martino in diretta su Rai2, la conduzione della rubrica quotidiana di attualità in chiave ironica nel programma 'Ogni Mattina' in onda su Tv8 condotto da Adriana Volpe. Nella primavera ...

Rai Pubblicità, ecco l'offerta commerciale per aprile - maggio 2022 Stefano De Martino ritorna su Rai2 con Made in Sud; Rai1 accoglie Carlo Conti con The Band, il ... La proposta culturale presidia da tempo il sabato sera: un trend che si conferma in primavera con le ...

Rai 2, tre ‘rondini’ faranno primavera? DavideMaggio.it Rai 2, tre ‘rondini’ faranno primavera? Rai2 punta sull’intrattenimento. Dopo un’annata ai minimi termini, nella primavera 2022 la seconda rete sfodera titoli identificativi e in grado di smuovere acque, ferme da troppo tempo. Saltato lo ...

Quando ricomincia The Good Doctor 5 su Rai 2 per poi riprendere con la seconda tranche di episodi a inizio primavera. In Italia, la programmazione della serie approda su Rai 2 sei mesi dopo il debutto americano, intorno al mese di gennaio, per ...

...e Stefano De Martino in diretta su, la conduzione della rubrica quotidiana di attualità in chiave ironica nel programma 'Ogni Mattina' in onda su Tv8 condotto da Adriana Volpe. Nella...Stefano De Martino ritorna sucon Made in Sud; Rai1 accoglie Carlo Conti con The Band, il ... La proposta culturale presidia da tempo il sabato sera: un trend che si conferma incon le ...Rai2 punta sull’intrattenimento. Dopo un’annata ai minimi termini, nella primavera 2022 la seconda rete sfodera titoli identificativi e in grado di smuovere acque, ferme da troppo tempo. Saltato lo ...per poi riprendere con la seconda tranche di episodi a inizio primavera. In Italia, la programmazione della serie approda su Rai 2 sei mesi dopo il debutto americano, intorno al mese di gennaio, per ...