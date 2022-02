La Lazio fa il possibile | col Porto non basta | 2-2

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) – Era cominciata bene la partita dellacontro ilall’Olimpico. Immobile sùbito al gol, ne ha insaccati addirittura tre in cinque minuti, peccato che due fossero stati annullati per evidenti fuorigioco del centravanti laziale. Sembrava tutto facile, ma ighesi si sono svegliati e hanno preso in mano, beh in piedi, le redini della partita. I padroni di casa hanno rallentato quando gli ospiti hanno accelerato. Questo, in fondo, è quanto successo nei play off dell’Europa League che ha visto ilqualificato e laesclusa: il pareggio in casa non è certamenteto a recuperare la vittoria per 2-1 delall’andata. Immobile ha sonato la carica per tutti i 90 minuti (che sono diventati 103 contando i recuperi), accompagnato solo ...